Названы полезные осенью для иммунитета специи

Правильный подбор ежедневного рациона поможет избежать многих проблем со здоровьем. В этом уверены специалисты, которые озвучили 5 наиболее полезных специй. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

К примеру, куркума помогает улучшить иммунную защиту организма, способствует улучшению памяти. Имбирь активизирует способность организма защищаться от внешних угроз, положительно влияет на обмен веществ. Корица сокращает уровень сахара, холестерина, а также улучшает настроение. Чеснок предохраняет от развития сердечно-сосудистых заболеваний, имеет активные антибактериальные свойства. А перец чили поддерживает молодость, бодрость, помогает вырабатывать гормон счастья.