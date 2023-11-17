Почему витамины В считаются одним из наиболее ценных для человека

Известно несколько групп витаминов, которые выполняют определенные функции в организме человека. Наибольшую ценность для людей, живущих в активном ритме жизни, представляют витамины группы В. Одна из причин – управление стрессом. Каждый день большинство людей испытывают стресс. Это связано переживаниями личного характера, профессиональной деятельностью. Стресс сопровождает многих сотрудников в преддверии проверок, при прохождении собеседования или сдаче отчетных документов. Люди переживают о родных, о личных отношениях, об успешности собственного бизнеса. Все это не лучшим образом сказывается на общем самочувствии.

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говяжья печень,

желтые и красные овощи,

сыр,

творог и молоко,

рыба,

яйца. Чтобы минимизировать негативное воздействие стрессовых ситуаций, исключить развитие осложнений, рекомендуется поддерживать оптимальный уровень витаминов В в организме. Для этого стоит обратить внимание на питание, так как эти ферменты поступают вместе с пищей:

Эти продукты должны быть в рационе каждый день. Но учитывайте, что суточная доза витаминов В зависит от возрастной категории, региона проживания и вида профессиональной деятельности.

Можно ли использовать добавки к пище для восстановления уровня витаминов В

Если не получается восстановить запас витаминов В, то рекомендуется рассмотреть БАДы*. Это не лекарства, но лучше подбирать их совместно с лечащим врачом. Он проведет необходимые обследования. После этого с учетом функциональных особенностей организма подбирается безопасный состав. Часто для восстановления запаса витаминов назначаются добавки в виде капсул, как здесь. Они удобны для приема, содержат необходимое активное вещество.