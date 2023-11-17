Кинолог рассказал, что спать с собакой в одной постели можно

"Не все собаки засыпают и спят всю ночь в одной и той же позе. Некоторые питомцы могут долго искать удобное положение или постоянно менять позы, при этом делать это достаточно активно. Кроме того, собаки могут двигаться во сне или просыпаться среди ночи, чтобы, например, почесать ухо или походить по комнате", — обратил внимание кинолог.