Врач Екатерина Курбатова рассказала о продукте, употребление которого способно снизить риски возникновении онкологии. Ее слова передает издание Pravda.ru.

Как утверждает специалист, квашеная капуста обладает большим количеством витаминов и минералов, что благотворно влияет на иммунитет. Помимо этого, полезные свойства этого ферментированного продукта нормализуют микрофлору кишечника, чем способствуют здоровой работе всей пищеварительной системы.

Также в квашеной капусте содержаться такие полезные соединения, как изоцианаты и сульфорафан, обладающие антираковыми свойствами.

Врач отметила, что употреблять квашеную капусту можно несколько раз в неделю или чаще, однако важно не злоупотреблять этим продуктом, дабы не спровоцировать излишнее повышение кислотности в желудке, – преимущественно это касается людей с чувствительным желудком и имеющих проблемы с пищеварением.