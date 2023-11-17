Как уберечь себя от травм при сильном гололеде
В Москве наступила метеорологическая зима. Резкое похолодание привело к тому, что на дороге образовалась гололедица.
О том, как уберечь себя от травм, в интервью MIR24.TV рассказал заведующий отделением травматологии городской клинической больницы им. Виноградова, профессор, доктор медицинских наук Александр Ивашкин.
«В зимний период на четверть увеличивается количество травм, – говорит врач. – Чтобы обезопасить себя, стоит обратить внимание на обувь. Она должна быть на сплошной, рельефной подошве. Во время ходьбы наступайте на всю подошву, старайтесь идти медленно, немного согнув ноги в коленях. Пожилым людям лучше использовать дополнительную опору – трость с резиновым наконечником или шипом».
Как советует медик, планируйте маршруты своей поездки или прогулки, выбирайте те участки, которые вы сможете безопасно пройти (без крутых спусков и подъемов). Во время ходьбы лучше освободить руки от сумок (при возможности), не нужно держать их в карманах. При необходимости держитесь за поручни, не стесняйтесь придерживаться за все, что попадается на пути: стволы деревьев, стены, ограждения.
Если вы начали терять равновесие, то стоит отбросить из рук все лишнее и сгруппироваться, рекомендует Ивашкин.
«Втяните шею в плечи, прижмите подбородок и локти к груди, а ноги согните. Если вы упали, не стесняйтесь просить помощи. А если вы видите, что кто-то упал и нужна ваша помощь, то не проходите мимо», – заключил специалист.