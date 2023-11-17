Как уберечь себя от травм при сильном гололеде

«В зимний период на четверть увеличивается количество травм, – говорит врач. – Чтобы обезопасить себя, стоит обратить внимание на обувь. Она должна быть на сплошной, рельефной подошве. Во время ходьбы наступайте на всю подошву, старайтесь идти медленно, немного согнув ноги в коленях. Пожилым людям лучше использовать дополнительную опору – трость с резиновым наконечником или шипом».

Как советует медик, планируйте маршруты своей поездки или прогулки, выбирайте те участки, которые вы сможете безопасно пройти (без крутых спусков и подъемов). Во время ходьбы лучше освободить руки от сумок (при возможности), не нужно держать их в карманах. При необходимости держитесь за поручни, не стесняйтесь придерживаться за все, что попадается на пути: стволы деревьев, стены, ограждения.