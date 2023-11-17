Врач предупредила о вреде отбеливающих средств для зубов

Средства для отбеливания зубов в домашних условиях, включая лаки, полоски, спреи, наносят вред зубам, потому что в них содержится перекись. Об этом Pravda.Ru рассказала стоматолог Екатерина Комарова.

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По ее словам, такой метод отбеливания зубов даст только кратковременный эффект. При этом после непрофессионального отбеливания зубная эмаль станет пористой и будет "впитывать" в себя красящие пигменты.

"Эмаль более пористая. И эмаль после этих вещей становится все темнее и темнее. Самое мягкое — это профессиональная гигиена полости рта, когда убираются зубные отложения, поддесневые налеты и камни. Там происходит небольшое отбеливание", — уточнила Комарова.

Кроме того, в результате таких действий можно потерять фтор и кальций, необходимые для эмали.