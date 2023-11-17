Врач прокомментировала новый тренд для уменьшения живота
Более 20 миллионов просмотров в Тиктоке набрали ролики, посвященные необычному методу похудения — смазыванию пупка касторовым маслом.
Пока блогеры занимаются домашней аюрведой и расхваливают эффективность лайфхака, скептики выражают сомнения в его эффективности.
Точку в споре поставили медики: рассчитывать на похудение практикующим этот метод не приходится, но это все же способно принести пользу.
«Это может быть связано с эффектом плацебо. К тому же, когда мы наносим масло и втираем его массирующими движениями, это замедляет нас и заставляет расслабиться, поощряет осознанность», — приводит слова доктора Сары Дженкинс издание Metro.
Да и не стоит забывать, что восторг инфлюенсеров часто щедро оплачивается рекламодателями. При этом с точки зрения науки смазывание пупка не может привести к снижению веса, разве что сопутствующий массаж будет достаточно регулярным и активным.