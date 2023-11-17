Врач прокомментировала новый тренд для уменьшения живота

Более 20 миллионов просмотров в Тиктоке набрали ролики, посвященные необычному методу похудения — смазыванию пупка касторовым маслом.

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Пока блогеры занимаются домашней аюрведой и расхваливают эффективность лайфхака, скептики выражают сомнения в его эффективности.

Точку в споре поставили медики: рассчитывать на похудение практикующим этот метод не приходится, но это все же способно принести пользу.

«Это может быть связано с эффектом плацебо. К тому же, когда мы наносим масло и втираем его массирующими движениями, это замедляет нас и заставляет расслабиться, поощряет осознанность», — приводит слова доктора Сары Дженкинс издание Metro.