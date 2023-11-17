Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты и напитки, которые приводят к сгущению кровь, чем увеличивают риски образования тромбов в сосудах. Его слова приводит издание «Аргументы и факты».

По словам специалиста, важно внимательно относится к еде, ведь порой привычные продукты могут спровоцировать закупорку сосудов (тромбообразование), что, как известно, может привести к мгновенной смерти. Система свертываемости крови важна для организма в случае необходимости предотвратить кровопотерю, однако в некоторых случаях кровь сгущается в сосудах и без деформаций их стенок.

Гинзбург рассказал, что сгущению крови способствуют сладкие газированные напитки, покупные соки и морсы, алкоголь и соленые рассолы.

Что касается еды, то тут стоит быть осторожным в употреблении ливера (печени, почек и сердец). Причем врач подчеркнул, что эти продукты полезны для крови, но лишь если не злоупотреблять ими. Также стоит ограничить потребление бобовых (фасоли и гороха), если у человека наблюдается повышенное артериальное давление, – растительные белки в составе этих продуктов увеличивают вязкость крови.

Помимо вышеперечисленного риски образования тромбоза увеличивает и частое потребление сахара, который, как известно, повышает уровень глюкозы в крови, ускоряя тем самым выработку липидных соединений, что и может привести к тромбозу.