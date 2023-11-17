Чрезмерное употребление жидкости связано с разными патологиями

Некоторые люди в день могут употреблять более трёх литров жидкости. По словам врачей, причинами этого становятся разные состояния. Для одних – это просто привычка, а другие могут страдать от редкого гормонального заболевания. Чрезвычайно важно дифференцировать эти случаи.

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Употребление чрезмерного количества жидкости, известное как синдром полиурии-полидипсии, может развиваться со временем как привычка и быть признаком психологического заболевания, а может вызываться недостатком гормона вазопрессина. Это гормон, который регулирует содержание воды и соли в организме. Чем меньше вырабатывается вазопрессина, тем больше выделяется мочи, соответственно, теряется больше жидкости и человек испытывает жажду, – рассказывает MedicalXpress.

В случае, когда чрезмерное употребление жидкости связано с привычкой и психологическими проблемами, достаточно бывает пройти поведенческую терапию, которая позволит постепенно снизить её объёмы. А людям с недостатком гормона вазопрессина показана гормональная терапия.

Учёные работают над тестами, помогающими достоверно развести эти два расстройства. В частности, надёжным оказался тест, стимулирующий высвобождение вазопрессина посредством вливания высококонцентрированной соли. Однако, этот тест из-за высоких концентраций соли требует постоянного мониторинга в виде получасовых измерений уровня соли в крови. Есть тест, который переносится более легко – когда человеку вводят аргинин, аминокислоту, которая также стимулирует высвобождение вазопрессина.