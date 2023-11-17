7 способов похудеть на 2 кг за месяц

Существуют методы, благодаря которым вы сможете сбросить вес на длительный срок или навсегда. И всё это - без экстремальных диет или изнурительных тренировок.

© Ferra.ru

Выбирайте блюда и закуски, богатые белком. Белок питает организм и сдерживает чувство голода. Если вам будет не хватать этого элемента, вы можете переедать в течение дня.

Сочетайте дефицит калорий с осознанным питанием. Это поможет вам научиться правильно питаться.

Сделайте свой прогресс в спорте постепенным. Найдите для этого программу упражнений, которая будет соответствовать вашему образу жизни.

Сбалансируйте потребление макронутриентов. Это помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживает состояние мышц и обеспечивает постоянную энергию для тренировок. Сосредоточьтесь на цельных, минимально обработанных продуктах. То есть на фруктах, овощах, нежирных белках, цельном зерне и полезных жирах.

Завтракайте в течение 90 минут после пробуждения. Съешьте в это время продукты с высоким содержанием белка.

Избегайте обезвоживания и потребляйте клетчатку. Благодаря этому вы будете чувствовать себя сытым и избежите нежелательных перекусов.

Измеряйте и отслеживайте, что и сколько вы едите. Это поможет вам понять собственные привычки в еде.