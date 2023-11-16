Как оставаться здоровым после 50 лет

Чтобы после 50 лет стать здоровее и предотвратить развитие возрастных заболеваний, нужно всего лишь продолжать двигаться. Доктор Николас Ван Дер Ахе, врач первичной медико-санитарной помощи компании Atrium Health Floyd, сказал, что это принесёт большую пользу для здоровья.

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Старайтесь заниматься физическими упражнениями хотя бы 2,5 часа в неделю. Это примерно 150 минут в целом. Доказано, что такая активность приносит пользу людям старше 50 лет.

При этом важно включать в программу тренировок силовые упражнения и кардио. Если продолжать как можно больше двигаться, то можно предотвратить артрит. Главное - делать столько, сколько вы можете и сколько вам комфортно.

Даже после 50 лет ещё не поздно начать вести активный и здоровый образ жизни.

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Доктор Николас Ван Дер Ахе также сказал, что с возрастом более важную роль для поддержания здоровья начинает играть диета. Специалист посоветовал есть много фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. А лучшая диета для людей старше 50 лет - это средиземноморская. Она включает в себя фрукты, овощи, семена, орехи, цельное зерно и полезные жиры.

Таким образом, ключ к здоровью после 50 лет - это кардио, силовые тренировки, правильное питание.