Какие орехи полезнее и от каких лучше отказаться

Для многих людей, которые придерживаются здорового питания, орехи являются частью рациона. Однако не все орехи одинаково полезны и хороши для здоровья человека.

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Употреблять в пищу можно и грецкие орехи, и миндаль, и кедровые орехи, а также фундук. Все они содержат полезные жирные кислоты, витамины и минералы, такими как витамин Е, магний, цинк и медь.

Польза: укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы и повышают энергию.

При этом от арахиса и фисташек лучше отказаться. Вред : арахис нередко вызывает аллергические реакции, поэтому его употребление следует контролировать. Фисташки содержат много жира и калорий, поэтому их употребление в больших количествах может привести к лишнему весу.

Также стоит отметить, что орехи лучше есть в сыром виде или обжаренные без соли и масла. Обработанные орехи могут содержать добавки и консерванты, которые ухудшают их полезные свойства.