Что делать, если одолела лень, но очень хочется убрать лишний жир на животе? "Клео" даст несколько полезных рекомендаций на этот счет.

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Для представительниц женского пола это, пожалуй, самая наболевшая тема – жир на животе. Хотя такое явление часто встречается и среди мужчин. Почему стоит съесть чуть больше сладкого, чем обычно, и сразу же появляются проблемные зоны на талии и бедрах? И как с этим бороться, когда совсем нет желания и времени ходить в тренажерный зал и изнурять себя тренировками в погоне на плоским животом?

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Вот несколько советов для ленивых: как избавиться от жира на животе.

1. Не садитесь резко на строгую диету. Постепенно переходите на более здоровое питание. Ограничьте быстрые углеводы – всевозможные булочки, конфеты, пирожные, торты, выпечку и хлебобулочные изделия. Постарайтесь ввести в свой рацион побольше белка и здоровых жиров, содержащихся в орехах, рыбе, яйцах, сливочном и растительных маслах. Овощи и зелень – обязательные спутники здоровой диеты. А вот фрукты нужно употреблять избирательно. Некоторые из них содержат слишком много сахаров, которые могут навредить фигуре.

2. Откажитесь от лифта и поднимайтесь по лестнице. Сделайте это привычкой и не упускайте возможности посчитать количество этажей в доме. Помимо того, что такая ходьба помогает сжигать жир на животе, она также дает дополнительную нагрузку на некоторые группы мышц и тренирует сердце.

3. Ходите больше. Есть специальные приложения в смартфонах, где можно измерять количество шагов. Принято считать, что десять тысяч шагов в день – это норма для того, чтобы вы были стройны и здоровы. Или это два километра. Особенно полезны прогулки перед сном. Придерживайтесь этого правила и вы не заметите, как похудеете.

4. Найдите время для активности, которая вам нравится. Это может быть размеренный пилатес или йога, танцы. Помимо того, что занятия будут приносить пользу телу и сжигать лишние калории в области талии, вы сможете ощутить, насколько приятно баловать себя не только вкусняшками.

5. Старайтесь пить больше воды. Это поможет ускорить обменные процессы и вывести из организма вредные вещества, что ускорит сжигание жира на животе.