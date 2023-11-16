Как избавиться от жира на животе: 5 способов для ленивых
Что делать, если одолела лень, но очень хочется убрать лишний жир на животе? "Клео" даст несколько полезных рекомендаций на этот счет.
Для представительниц женского пола это, пожалуй, самая наболевшая тема – жир на животе. Хотя такое явление часто встречается и среди мужчин. Почему стоит съесть чуть больше сладкого, чем обычно, и сразу же появляются проблемные зоны на талии и бедрах? И как с этим бороться, когда совсем нет желания и времени ходить в тренажерный зал и изнурять себя тренировками в погоне на плоским животом?
Вот несколько советов для ленивых: как избавиться от жира на животе.
1. Не садитесь резко на строгую диету. Постепенно переходите на более здоровое питание. Ограничьте быстрые углеводы – всевозможные булочки, конфеты, пирожные, торты, выпечку и хлебобулочные изделия. Постарайтесь ввести в свой рацион побольше белка и здоровых жиров, содержащихся в орехах, рыбе, яйцах, сливочном и растительных маслах. Овощи и зелень – обязательные спутники здоровой диеты. А вот фрукты нужно употреблять избирательно. Некоторые из них содержат слишком много сахаров, которые могут навредить фигуре.
2. Откажитесь от лифта и поднимайтесь по лестнице. Сделайте это привычкой и не упускайте возможности посчитать количество этажей в доме. Помимо того, что такая ходьба помогает сжигать жир на животе, она также дает дополнительную нагрузку на некоторые группы мышц и тренирует сердце.
3. Ходите больше. Есть специальные приложения в смартфонах, где можно измерять количество шагов. Принято считать, что десять тысяч шагов в день – это норма для того, чтобы вы были стройны и здоровы. Или это два километра. Особенно полезны прогулки перед сном. Придерживайтесь этого правила и вы не заметите, как похудеете.
4. Найдите время для активности, которая вам нравится. Это может быть размеренный пилатес или йога, танцы. Помимо того, что занятия будут приносить пользу телу и сжигать лишние калории в области талии, вы сможете ощутить, насколько приятно баловать себя не только вкусняшками.
5. Старайтесь пить больше воды. Это поможет ускорить обменные процессы и вывести из организма вредные вещества, что ускорит сжигание жира на животе.
Однако не забывайте, что любые рекомендации не являются обязательными. Всегда полагайтесь на собственные ощущения и особенности своей физиологии, генетику и рекомендации специалистов. И вопрос, как избавиться от жира на животе, не станет для вас проблемой.