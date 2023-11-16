Как питаться, чтобы дожить до ста лет

Около 90 процентов рациона долгожителей составляют растительные продукты. Такие люди крайне редко употребляют алкоголь и не злоупотребляют жирной пищей.

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Чем еще питаются те, кто дожил до ста лет, выясняла «Вечерняя Москва».

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Как составить рацион

Недавно проведенное исследование продемонстрировало, что у людей, доживших до ста лет, имеются общие биомаркеры. Выяснилось, что у долгожителей чаще всего наблюдались более низкие показатели глюкозы, мочевой кислоты и креатинина в организме. Содержание сахара в крови столетних не превышало 6,5.

По мнению врача-диетолога Елены Соломатиной, чтобы продлить свой век, можно составить рацион, который позволит добиться поставленной цели. И даже если вы не доживете до столетия, качество вашей жизни в любом случае улучшится.

— Поскольку меньше всего шансов стать долгожителем у тех, у кого низкое содержание железа в крови, нужно ситуацию исправлять, — сказала Соломатина. — Так, лучшими источниками железа из пищевых продуктов являются мясо и субпродукты: печень и сердце, а также зародыши пшеницы, морепродукты, яичные желтки, сушеные фрукты и зеленые овощи.

Высокий сахар — опасный показатель, поэтому придется ограничить себя в употреблении десертов, заменив их на диетический темный шоколад или сухофрукты. Среди последних менее калорийными считаются чернослив и курага.

Режим питания

Диетолог отметила, что долгожители придерживаются довольно строгого режима питания.

Завтрак

— Долгожители живут по очень четким критериям. Завтрак у них в дневном плане обязателен. В первом приеме пищи обязательно должны быть жиры, углеводы, антиоксиданты и белки. Например, два яйца, любые надземные овощи и растительное масло. В таком завтраке много макроэлементов. Напиток, которым следует такую трапезу запить, — ни в коем случае не кофе. Лучше всего отдать предпочтение зеленому чаю без добавок. Все-таки кофе негативно влияет на нервную систему и работу сердца, — сказала эксперт.

Обед

На обед можно побаловать себя элементами средиземноморской диеты. Например, нежирный сорт рыбы с овощами прекрасно подойдут для второго приема пищи.

Ужин

Ужин может быть легким и состоять из блюд на основе круп, кисломолочных продуктов, авокадо и фруктов.

Ешьте медленнее

— Невероятно, но факт! Оказывается, более тщательное пережевывание пищи дает возможность нашим ферментам на все сто процентов расщепить еду и получить плавный выброс глюкозы в ответ на приход углеводов. Следовательно, ешьте вашу еду медленно и пережевывайте тщательно, — порекомендовала спикер.