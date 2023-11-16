Объяснена необходимость стирать одежду сразу после покупки

«Ароматы, будь то духи, стиральный порошок, лосьоны и многое другое, могут представлять значительный риск для нашего здоровья. Чаще всего они представляют собой сложную смесь различных химических веществ, многие из которых нарушают работу эндокринной системы, а также раздражают наши глаза, кожу и легкие», — пояснила собеседница издания и отметила, что это также касается ароматических диффузоров, которые стоят в магазинах.