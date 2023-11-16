Черника действительно считается очень полезной ягодой, богатой витаминами и антиоксидантами.

Считается, что содержащиеся в чернике антоцианы, каротиноиды и витамины группы А и С полезны для глаз, так как обладают антиоксидантным действием и могут замедлять развитие возрастных изменений.

Как рассказал врач Сергей Малоземов, клинических исследований, доказывающих, что употребление черники действительно улучшает зрение, проведено не было.

Но в любом случае употребление этой ягоды как источника полезных веществ в целом благотворно влияет на здоровье.