Малышева рассказала, какие продукты помогают предотвратить слепоту

Употребление продуктов, содержащих в себе лютеин, помогает сохранить здоровье глаз и избежать развития макулодистрофии, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данное вещество содержится в кресс-салате, паприке, а также в шпинате. Эти продукты также помогают снизить риск развития рака груди у женщин.

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Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что лютеин — это краситель, который играет фундаментальную роль в защите зрения. Это обусловлено тем, что он является фильтром для центральной части сетчатки, именуемой «желтым пятном». Фильтр необходим для защиты «желтого пятна» от вредного воздействия солнечных лучей, разрушающих нервные клетки. Подчеркивается, что лютеин не синтезируется организмом самостоятельно.

Доказано, что прием от 10 до 20 мг лютеина в день защищает нашу сетчатку. У людей, страдающих от макулодистрофии, заболевание прогрессирует на 25% медленнее, — уточнил Коновалов.