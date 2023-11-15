Ученые нашли простой способ снизить давление

«В рамках исследования с участием 213 человек было обнаружено, что одна неделя потребления пищи с низким содержанием соли привела к снижению артериального давления в среднем на 7 мм рт. ст. Этот эффект был сравним с действием антигипертензивных препаратов первой линии», – говорится в сообщении ученых.