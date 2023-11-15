Диетолог назвал пять самых полезных специй

Некоторые специи не только делают вкус блюд более насыщенным, но и положительно сказываются на состоянии здоровья. Какие приправы стоит добавить в свой рацион, в комментарии телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал диетолог Антон Музыченко.

© Unsplash

Во-первых, речь идет о куркуме. Она укрепляет иммунитет, улучшает память и помогает поддерживать молодость. Специалист рекомендует употреблять не более 2-3 чайных ложек куркумы в день из-за высокого содержания антиоксидантов в ней.

Во-вторых, полезен имбирь: он тоже стимулирует иммунитет и ускоряет метаболизм.

Также благотворно сказывается на работе органов и самочувствии потребление корицы, чеснока и перца чили. Они понижают уровень холестерина в крови, противостоят вирусам и расширяют сосуды.