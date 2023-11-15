Врач рассказала, как эффективнее худеть после 40 лет

Возраст негативно сказывается на скорости обмена веществ и способности худеть. В беседе с «Лентой.ру» эксперт по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская рассказала, что поможет эффективнее бороться с лишним весом после 40 лет.

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Доктор сообщила, что и у мужчин, и у женщин с возрастом накапливается жир и теряется мышечная масса. А скорость метаболизма снижается на 5% каждые 10 лет у людей старше 40 лет. Уменьшается и количество калорий, которое организм может сжечь, находясь в состоянии покоя. Однако есть несколько способов, которые помогут ускорить обмен веществ.

Для начала стоит взять в привычку ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов и устраивать себе регулярные тренировки по 30-40 минут. При этом важно обильно потеть во время занятий. Также необходимо следить за своим питанием: исключить сахар и фастфуд, пить достаточное количество воды.