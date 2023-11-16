40 самых полезных лекарственных растений по мнению предков

Растения - лучшие союзники человека. Древние народы испытывали большое уважение к растениям благодаря огромной пользе, которую они приносят нам и нашему здоровью. Когда мы говорим о самых полезных лекарственных растениях, неизбежно приходится задаваться вопросом, для чего они предназначены, потому что каждое из них имеет свои особенности и преимущества для человека.

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40 самых полезных лекарственных растений

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1. Щавель. Идеальное растение для лечения расстройств пищеварения, таких как запоры, плохой аппетит, язвы и геморрой.

2. Цикорий. Считается одним из самых полезных лекарственных растений, поскольку лечит проблемы с кровообращением, печеночную недостаточность и расстройства пищеварения.

3. Пустырник. Идеально подходит для лечения дерматита, респираторной аллергии, фарингита, мигрени и раздражающего храпа.

4. Падуб. Помогает снизить температуру. Он также снижает уровень холестерина, используется для лечения эпилепсии, нервозности и действует как отличное слабительное.

5. Чеснок. Природный антибиотик, идеально подходящий для лечения любого типа инфекции. Он стимулирует похудание и полезен для регулирования артериального давления и устранения проблем с кровообращением.

6. Полынь. Если вы хотите вывести токсины из организма, полынь - идеальное лекарственное растение. Кроме того, он помогает справиться с зубной болью и аллитозом.

7. Базилик. Базилик идеально подходит для контроля нервов, уменьшения беспокойства и, кроме того, снимает тошноту.

8. Алоэ вера. Это, безусловно, одно из самых полезных лекарственных растений. Обладает противовоспалительным действием, способствует заживлению ран, украшает волосы и кожу, а также помогает очистить легкие.

9. Болдо (Пеумус). Помогает вывести токсины из организма и идеально подходит для лечения проблем с пищеварением.

10. Пастушья сумка. Это целебное растение помогает лечить симптомы менопаузы, регулирует менструальный цикл и используется для лечения варикозного расширения вен.

11. Календула. Цветок этого растения идеально подходит для заживления ожогов и раздражений кожи. Кроме того, он идеально подходит для лечения язв и инфекций.

12. Кардамон. Одно из наиболее часто используемых лекарственных растений для лечения усталости, действует как стимулятор и афродизиак.

13. Конские каштаны. Идеально подходят для ухода за кровеносной системой. Они используются при лечении варикозного расширения вен и отеков. Кроме того, они идеально подходят для лечения проблем с простатой.

14. Центелла азиатская. Это растение - лучший союзник кожи. Идеально подходит для лечения варикозного расширения вен, целлюлита и пигментных пятен.

15. Кинза. Не только является отличным помощником в приготовлении пищи, но и помогает выводить газы, лечить проблемы с пищеварением и помогает заснуть.

16. Кохлеария (Ложечница). Используется для детоксикации крови и снижения уровня мочевой кислоты.

17. Хвощ полевой. Из этого растения готовят множество домашних средств, благодаря которым оно идеально укрепляет и украшает волосы. Кроме того, он является регенератором клеток и укрепляет кости и ногти.

18. Тмин. Не только используется в различных гастрономических блюдах, но и идеально подходит для лечения ревматизма и действует как идеальное мочегонное средство.

19. Куркума. Корень куркумы высоко ценится, потому что он помогает уничтожать раковые клетки. Он также способствует процессу похудения, очищает печень, помогает бороться с грибками и болями в спине.

20. Дамиана (Тёрнера раскидистая). Листья дамианы считались предками одним из самых полезных лекарственных растений , благодаря которому они борются с депрессией и истощением. Кроме того, это мощный афродизиак, используемый для лечения фригидности.

21. Одуванчик. Используется для удаления камней в почках.

22. Дуб. Кора дуба используется для дезинфекции кишечника. Кроме того, он помогает бороться с фарингитом, ангиной и экземой.

23. Эхинацея. Если вы хотите избавиться от ожогов губ, то эхинацея - это то, что вам нужно. Это растение также способствует усилению защитных сил организма.

24. Эвкалипт. Листья эвкалипта помогают при обезвоживании дыхательных путей. Точно так же они являются лучшими союзниками против гриппа и простуды.

25. Ясень. Листья ясеня помогают избавиться от бородавок. Они также помогают похудеть естественным путем.

26. Толокнянка. Толокнянка используется для лечения инфекций мочевыводящих путей и для лечения таких проблем, как цистит.

27. Гинкго билоба. Листья гинкго билоба используются для укрепления памяти и повышения работоспособности. Он также борется с болезнью Паркинсона и сердечными заболеваниями.

28. Гамамелис. Это целебное растение идеально подходит для лечения проблем с кровообращением, лечения варикозного расширения вен и уменьшения боли в ногах.

29. Гибискус. Идеально подходят для ухода за цветом лица и очищения дыхательной системы. Кроме того, цветок гибискуса является афродизиаком.

30. Мята перечная. Среди самых полезных лекарственных растений мята перечная выделяется своим восхитительным вкусом, а также тем, что она идеально подходит для лечения печени, очищения и стимуляции организма.

31. Фенхель. Фенхель снижает уровень холестерина, борется с ожирением и лечит импотенцию.

32. Имбирь. Имбирь - одно из самых известных лекарственных растений. Помогает успокоить тошноту и головокружение во время беременности. Регулирует кровяное давление и является идеальным средством от синусита.

33. Лавровый лист. Лавровый лист используется для очищения дыхательной системы и лечения ревматизма.

34. Лаванда. Лаванда используется для лечения мигрени. Кроме того, она имеет множество преимуществ для пищеварительной системы и, как было доказано, снижает беспокойство.

35. Мальва. Цветки мальвы используются для лечения язв и других поражений кожи. Она также полезна при сухости глаз и афонии.

36. Ромашка. Используйте ромашку для ухода за волосами, лечения симптомов гриппа и гайморита. Она также способствует хорошему пищеварению.

37. Орегано. Орегано является мощным природным антиоксидантом и способствует регенерации клеток.

38. Пассифлора. Пассифлора борется с депрессией и тревогой. Кроме того, она идеально подходит для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бессонницы и тахикардии.

39. Рабогато. Это растение лечит язвы, борется с гастритом и другими желудочно-кишечными проблемами.

40. Шалфей. Шалфей - лучший союзник в борьбе с болезнью Альцгеймера благодаря своей пользе для памяти.