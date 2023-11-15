Нужно ли проходить 10 000 шагов в день: объясняет эксперт

Пока одни хвастаются в соцсетях прогулками по 20 с лишним тысяч шагов, другие не спешат поддаваться тренду, навязанному умными часами и другими «заботливыми» гаджетами. Быть может, достаточно двух-трех тренировок в неделю? Медик, автор книг и руководитель всероссийского общественного движения «Совет матерей» Татьяна Буцкая уверена, что ходьба необходима для здоровья. Ее слова приводит портал Medaboutme.

«Чтобы оставаться в форме, нужно как минимум 2 раза в неделю по 1–1,5 часа заниматься фитнесом / играть в теннис / плавать в бассейне или каждый день по 45 минут играть в футбол / волейбол / баскетбол либо бегать по 15 минут. При этом желательно делать нагрузку равномерной. Если вы сидите в офисе несколько дней подряд, а потом идете ворочать "железки", это однозначно стресс для организма», — объяснила Буцкая.

Также эксперт отметила, что, если мышцам не хватает нагрузки, страдают различные системы организма, и прежде всего сердечно-сосудистая система. А ходьба — это, во-первых, бесплатно, а во-вторых, она помогает поддерживать не только здоровье, но и фигуру в отличной форме. «Возможно, в первые дни вы одолеете меньшее расстояние, но в итоге вы должны ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов (это в зависимости от ширины шага 6–9 километров). Пять тысяч или семь тысяч шагов — малоэффективная мера по укреплению здоровья. Меньше пяти тысяч шагов — ничто. Если человек проходит за день только пять тысяч шагов, он ведет сидячий образ жизни».