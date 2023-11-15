Плохая осанка – распространенная проблема, которая со временем может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Сутулость возникает из-за слабости мышц спины и окружающих ее тканей. Это приводит к тому, что плечи опускаются вперед и спина округляется.

Неправильная осанка влечет за собой множество неприятных последствий. При сутулости давление на внутренние органы усиливается, что может вызывать возникновение болей. Также сутулость со временем может стать причиной развития сколиоза и остеохондроза.