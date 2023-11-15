Что делать, если человек подавился и задыхается: первая помощь при удушье

Если рядом кто-то поперхнулся, не стучите его по спине, а воспользуйтесь методом Геймлиха.

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Что делать, если человек подавился и задыхается

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В первую очередь важно знать правила приёма пищи, чтобы самим не попасть в такую ситуацию:

На заметку: следите за маленькими детьми, потому что при познании мира они готовы всё что угодно засунуть и в нос, и в рот.

Самый важный приём при оказании помощи – это приём Геймлиха

Хлопать по спине пострадавшего, как это привыкли делать многие, опасно. Постукивания могут лишь усугубить ситуацию, продвинув инородное тело глубже в дыхательные пути.

Американский торакальный хирург Генри Джуда Геймлих – врач, который первым стал спасать жизни не ударом по спине, а именно с помощью толчка в живот. Описание методики спасения человека, погибающего от удушья, было опубликовано им в 1974 году. Уже на следующий год приём Геймлиха вошёл в стандартные методики Американской ассоциацией врачей неотложной помощи.

Методика приёма Геймлиха такова: человек, оказывающий помощь, должен встать за спиной пострадавшего, затем сжать одну руку в кулак и положить её на живот (ниже мечевидного отростка, чуть выше пупка) тому, кто задыхается. Ладонь другой руки кладётся поверх кулака, быстрым толчком вверх кулак вдавливается в живот от одного до трёх-пяти раз. Благодаря этому у человека восстанавливается дыхание.

Эффективность этого метода мною проверена лично. Будучи подростком, я подавилась шоколадной конфеткой, и хорошо, что дома была мама – она вмиг встала за мою спину и применила этот метод. Итог – я жива и здорова. Единственный минус – пришлось чистить светлый палас после конфетки, но это дело житейское. И да, я перестала есть шоколад, но это маленькое отступление.

Если пострадавший не может получить давление на живот (например, во время беременности), вместо этого рекомендуется толкать грудь. Руки накладываются на нижнюю половину грудной кости, но не в самой конечной точке, которая является мечевидным отростком и может быть сломана.

Этот приём также подходит для оказания помощи детям, но методика проведения немного иная.

Приём Геймлиха для детей до одного года

Расположить ребёнка на своей руке так, чтобы лицо малыша упиралось в ладонь. Хорошо зафиксировать пальцами головку ребёнка. Ножки должны быть по разные стороны от предплечья вашей руки. Необходимо слегка наклонить вниз тело ребёнка. Похлопывание производят ладонью в области между лопаток.

Приём Геймлиха для детей старше одного года

Следует положить ребёнка на спину и сесть на колени у него в ногах. В эпигастральной области расположить указательный и средний пальцы обеих рук. Производить нажатия средней силы в данной области до тех пор, пока инородное тело не освободит дыхательные пути. Приём должен выполняться на полу или на любой другой твёрдой поверхности.

Родителям, дедушкам, бабушкам и другим взрослым родственниках нужно помнить о правилах безопасности ребёнка.