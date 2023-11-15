Эндокринолог назвала главную ошибку, которая мешает похудеть
Когда люди стремятся привести себя в форму, они ограничивают питание и зачастую совершают одну из главных ошибок худеющих: полность исключают один из макронутриентов - белки, жиры или углеводы.
Но безуглеводная, безбелковая и лишенная жира диета вредно отражается на здоровье, а вес в долгосрочной перспективе может вернуться, причем даже с избытком. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
"Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям", - отметила доктор Павлова.
Недостаток белка - причина отеков и потеря мышечной массы
️"Недостаток белка является одной из причин отеков. Жидкая часть крови просто перестает удерживаться в сосудах и устремляется в ткани. А еще без белка кожа теряет свою эластичность, появляются морщины. Белок - это основа для гормонов, клеток тела, ферментов, иммунных клеток - да для всего! Важно то, что организм не может получить этот компонент ниоткуда, кроме еды (или ваших мышц, что не очень нехорошо)", - пояснила эксперт.
Углеводы нужны для энергии
Углеводы удовлетворяют потребность организма в энергии.
"Если полностью исключить их из рациона, то они будут компенсироваться за счет белка. Это не самый рациональный подход. Основное последствие недостатка углеводов - гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови), которая выражается в слабости, головокружениях, тошноте, дрожи в руках", - говорит эндокринолог.
Жиры нужны
️"Недостаток жира в организме так же плох, как и избыток. Повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней. Это обеспечивает организм долговременной энергией", - отмечает доктор Павлова.
Как сбалансировать рацион
По рекомендациям ВОЗ и Минздрава России, каждый прием пищи должен содержать примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов.
"Если организм недополучает какой-то из макронутриентов, то чувство насыщения быстро пройдет, и человек снова захочет есть. Поэтому от условного стакана кефира будет гораздо больше пользы, если выпить его вприкуску с овощами или кусочком хлеба. Но помним - кефир на ночь не пьем!" - советует Зухра Павлова.
Вывод: если и ограничивать калории, то обязательно соблюдая баланс белков, жиров и углеводов (те самые 30:30:40). "В сочетании с физической активностью это может ускорить процесс похудения", - заключила эксперт.
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