Эндокринолог назвала главную ошибку, которая мешает похудеть

️"Недостаток белка является одной из причин отеков. Жидкая часть крови просто перестает удерживаться в сосудах и устремляется в ткани. А еще без белка кожа теряет свою эластичность, появляются морщины. Белок - это основа для гормонов, клеток тела, ферментов, иммунных клеток - да для всего! Важно то, что организм не может получить этот компонент ниоткуда, кроме еды (или ваших мышц, что не очень нехорошо)", - пояснила эксперт.