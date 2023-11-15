Эксперт рассказал, какие продукты помогут бросить курить

Некоторые продукты, например сыр, овощи и фрукты, помогут бросить курить: после них вкус табака становится неприятным, рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян. В разговоре с aif.ru врач подчеркнула, что также после обеда можно съесть палочки моркови или огурца, чтобы занять себя чем-то.

После определенных продуктов, например мяса, курение доставляет больше удовольствия, а сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым. <...> Нужно постараться поменять также послеобеденные привычки. <...> Палочки моркови, сельдерея, огурца или семечки помогут занять руки, рот и время, — пояснила Гамбарян.

Кроме того, нужно думать только о преимуществах отказа от никотина. Чтобы избавиться от пагубной привычки, важно осознавать, зачем человек хочет это сделать, подчеркнула эксперт. Помочь в борьбе с зависимостью могут новые хобби: компьютерные игры, рисование, спорт или кулинария. Гамбарян подчеркнула, что хорошая физическая нагрузка станет источником эндорфинов и смягчит тягу к никотину. Также стоит пить больше воды, травяных и фруктовых чаев. Они избавят от сухости во рту и выведут токсины из организма.