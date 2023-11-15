4 причины, почему у вас не получается накачать ягодицы

Популярные методы для проработки ягодиц зачастую работают плохо или не работают вообще. Человек приходит в зал и никакого видимого результата не видит ни через полгода, ни через год упорной работы.

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Как нам объяснила спортивный тренер Инесса Патарая (ООО «Рибут центр»), такое происходит, потому что «классика» тренинга часто не учитывает функции мышц:

«Основные функции больших ягодичных мышц — разгибание в тазобедренном суставе и поддержание равновесия таза и туловища. Поэтому если ягодицы нефункциональны, то прежде всего мы получим не прокаченные мышцы и упругое тело, а проблемы с движением».

Также тренер назвала четыре основные ошибки в тренировках ягодиц и объяснила, почему их необходимо избегать.

1. Сжимать ягодицы и выполнять огромное количество повторений

«Это очень популярные советы всех фитоняшек. Не следуйте им! Они приведут к мышечному спазму и блокированию движения крестца. В итоге получите не красивые ягодицы, а боль».

2. Не давать весовую нагрузку

«Ягодичные мышцы — одни из самых крупных и мощных в нашем теле. А значит, гантельки по 0,5 кг тут ни к чему! Вы вполне можете брать вес от 4 кг и выше. Но это при условии, что вы подготовили тело к нагрузке, отточили технику и работаете именно ягодичными мышцами, а не грушевидными».

3. Злоупотреблять диетами

«Если вы хотите не просто укрепить ягодицы, но и добавить им мышечной массы, то обязательно пересмотрите рацион питания. Он должен быть строго сбалансирован по белкам, жирам, углеводам».

4. Тренироваться каждый день