4 причины, почему у вас не получается накачать ягодицы
Популярные методы для проработки ягодиц зачастую работают плохо или не работают вообще. Человек приходит в зал и никакого видимого результата не видит ни через полгода, ни через год упорной работы.
Как нам объяснила спортивный тренер Инесса Патарая (ООО «Рибут центр»), такое происходит, потому что «классика» тренинга часто не учитывает функции мышц:
«Основные функции больших ягодичных мышц — разгибание в тазобедренном суставе и поддержание равновесия таза и туловища. Поэтому если ягодицы нефункциональны, то прежде всего мы получим не прокаченные мышцы и упругое тело, а проблемы с движением».
Также тренер назвала четыре основные ошибки в тренировках ягодиц и объяснила, почему их необходимо избегать.
1. Сжимать ягодицы и выполнять огромное количество повторений
«Это очень популярные советы всех фитоняшек. Не следуйте им! Они приведут к мышечному спазму и блокированию движения крестца. В итоге получите не красивые ягодицы, а боль».
2. Не давать весовую нагрузку
«Ягодичные мышцы — одни из самых крупных и мощных в нашем теле. А значит, гантельки по 0,5 кг тут ни к чему! Вы вполне можете брать вес от 4 кг и выше. Но это при условии, что вы подготовили тело к нагрузке, отточили технику и работаете именно ягодичными мышцами, а не грушевидными».
3. Злоупотреблять диетами
«Если вы хотите не просто укрепить ягодицы, но и добавить им мышечной массы, то обязательно пересмотрите рацион питания. Он должен быть строго сбалансирован по белкам, жирам, углеводам».
4. Тренироваться каждый день
«Мышцы растут не во время тренировок, а во время восстановления. Не стоить заниматься каждый день. Двух-трех силовых тренировок в неделю вполне достаточно».