Кардиолог рекомендовал пить гранатовый сок для снижения давления
Для того, чтобы снизить давление и уровень «плохого» холестерина, нужно пить гранатовый сок. Об этом в разговоре с «Красным Севером» рассказал кардиолог Олег Варфоломеев.
Врач напомнил, что плохой «холестерин» образуется вследствие употребления жирной пищи, курения и малоподвижного образа жизни.
Справиться с последствиями негативных факторов и улучшить работу сердца и метаболизм помогут два стакана гранатового сока в неделю. Благоприятный эффект достигается за счет содержащихся в соке антиоксидантов, уточнил кардиолог.