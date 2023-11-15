Диетолог рассказала о неочевидной пользе зеленого чая

Зеленый чай может снизить риск развития рака благодаря содержанию в нем полифенолов, заявила диетолог Кэтрин Брукинг. О неочевидной пользе этого популярного напитка она сообщила изданию Eat This, Not That!.

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По словам специалистки, ученые провели более пяти тысяч исследований о пользе зеленого чая в профилактике онкологических заболеваний. Их результаты подтвердили, что полифенолы и другие биологически активные соединения, содержащиеся в этом напитке, могут помочь снизить риск развития нескольких типов рака, включая рак молочной железы, печени, яичников, простаты, полости рта и кожи, а также колоректальный, рассказала Брукинг.

Ее коллеги, нутрициологи Лисси Лакатос и Тэмми Лакатос-Шеймс, добавили, что зеленый чай позволяет поддерживать в норме уровень хорошего холестерина и снижает уровень плохого. Это, по их словам, играет решающую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.