Тренер рассказал, почему важно отжиматься правильно

Крайне важно соблюдать правильную технику выполнения отжиманий, так как неправильные движения могут привести к избыточной нагрузке спины и вызвать травмы. Об этом рассказал мастер-тренер сети фитнес-клубов Роман Филиппенко.

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Главная ошибка, которую допускают многие при выполнении отжиманий, — это выпячивание ягодиц и прогиб в пояснице. Подобные нарушения техники могут вызвать дополнительную нагрузку на спину, что затем может обернуться травмами и болевыми ощущениями.

По словам тренера, часто такое возникает из-за недостаточного включения мышц пресса в работу, хотя во время отжиманий они должны быть в состоянии напряжения. При выпирании ягодиц возникает перегрузка поясницы и плечевого пояса.

— В исходной позиции важно убедиться, что плечи расположены немного выше уровня таза, вес тела равномерно распределен на руках, — пояснил Филиппенко в комментарии РИАМО.