Диетолог озвучила способ восполнения дефицита витаминов и минералов

Современный человек из-за дефицита физической активности должен ограничивать число потребляемых калорий. В итоге некоторые люди начинают меньше есть и недополучают вещества, необходимые организму. Об этом рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

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Компенсировать недостаток витаминов и минералов в рационе поможет употребление обогащенных продуктов, сообщила она в эфире радио Sputnik.

«Чтобы получать полноценные дозировки всего необходимого, нам нужно съедать где-то по 4,5-5 тысячи килокалорий в сутки. В условиях современной гиподинамии это невозможно, так как приведет к ожирению. Дополнительное обогащение продуктов витаминами и микроэлементами помогает решить эту проблему», – сказала эксперт.

В отечественных магазинах можно выбрать обогащенные продукты, предназначенные и для веганов, и для людей с аллергией на молоко, и для других категорий покупателей, продолжила она. На рынке есть каши и крупы - как для детского, так и для взрослого питания, обогащенные витаминами и минералами, кальцием.