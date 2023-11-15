Как правильно подготовиться к беременности

Глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, какие исследования нужно пройти обоим партнерам на этапе подготовки к беременности.

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Наступление беременности — важное событие в жизни каждой женщины, к которому, по мнению многих акушеров и гинекологов, стоит готовиться.

Подготовка к беременности заключается не только в сборе информации, чтении форумов и общении с теми, кто уже родил ребенка, но и в уделении внимания собственному здоровью, — говорит Ольга Малиновская.

В первую очередь перед зачатием будущим мамам необходимо сдать анализы на различные инфекции и пройти исследования, направленные на оценку гормонального статуса.

Также будет полезно определить наличие или отсутствие иммунитета к заболеваниям, представляющим угрозу для плода.

Кроме того, женщинам нужно сделать УЗИ органов малого таза и посетить гинеколога.

В тех случаях, если один или оба родителя являются носителями наследственных заболеваний, перед планированием беременности им важно посетить генетика. Тот порекомендует генетический анализ, рассчитает вероятность рождения ребенка с патологией, —отмечает медицинский специалист.

Мужчинам также необходимо провериться на инфекции, передающиеся половым путем, и сдать ряд других анализов. Это связано с тем, что более чем в половине случаев женщинам не удается забеременеть из-за "мужского фактора".

Помимо посещения врачей, партнерам нужно отказаться от вредных привычек, заниматься спортом и правильно питаться.

За 3 месяца до предполагаемой беременности Ольга Малиновская рекомендует парам принимать фолиевую кислоту или метилфолат. Это поможет увеличить шансы на успешное зачатие.