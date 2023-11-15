Как долго нужно тренироваться для поддержания здоровья

Физическая активность важна для укрепления здоровья. Эксперты рассказали, как долго нужно тренироваться в день, чтобы это приносило существенную пользу.

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Как сообщает GQ, для здоровой жизни заниматься спортом нужно не менее 30 минут в день. Такая продолжительность тренировки даёт большое количество преимуществ.

Регулярная физическая активность снижает риск развития диабета, болезней сердца и помогает бороться с некоторыми видами заболеваний, включая рак. Активный образ жизни снижает побочные эффекты химиотерапии, равно как и риск рецидива.