Как долго нужно тренироваться для поддержания здоровья
Физическая активность важна для укрепления здоровья. Эксперты рассказали, как долго нужно тренироваться в день, чтобы это приносило существенную пользу.
Как сообщает GQ, для здоровой жизни заниматься спортом нужно не менее 30 минут в день. Такая продолжительность тренировки даёт большое количество преимуществ.
Регулярная физическая активность снижает риск развития диабета, болезней сердца и помогает бороться с некоторыми видами заболеваний, включая рак. Активный образ жизни снижает побочные эффекты химиотерапии, равно как и риск рецидива.
30-минутные тренировки также укрепляют мышцы и кости, дарят заряд бодрости, помогают похудеть и контролировать свой вес, бороться со стрессом, а также улучшают работу мозга и качество сна.
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