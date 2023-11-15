Врач рассказала, какую пользу для здоровья может принести рукола

Рукола является отличным источником витаминов, минералов и других питательных веществ, а также обладает низкой калорийностью.

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О пользе этого листового овоща Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Она уточнила, что в этом продукте содержатся витамины А, С и К, а также минералы - калий, железо и кальций. По ее словам, благодаря своим свойствам рукола поможет в борьбе с вирусами, а также повысит иммунитет.

Кроме того, с ее помощью можно нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, уровень холестерина, а также предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако этот продукт может принести и вред, предупредила Курбатова. В частности, он может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, а также негативно повлиять на здоровье, если есть его в больших количествах.