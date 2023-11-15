Врач посоветовал диабетикам срочно исключить два фрукта из рациона

14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В честь этой даты внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, какие фрукты не стоит потреблять диабетикам. Об этом сообщает РИА Новости.

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Врач рекомендует отказаться от сладких фруктов – арбуза, винограда, банана. Эти плоды наравне с конфетами, кондитерскими изделиями и сладкими сиропами обладают быстрыми углеводами, которые стоит исключать из рациона больных диабетом.

Заменить «запрещенные» фрукты можно апельсинами, абрикосами, яблоками, грушами, мандаринами, персиками, киви, ягодами. Конечно, они тоже поднимают сахар в крови, но не настолько резко. Однако не стоит их потреблять более 300 грамм в день.

При употреблении любого продукта стоит учитывать его гликемический индекс, а также количество хлебных единиц (ХЕ). В одной хлебной единице содержится 25 грамм хлеба или 12 грамм усвоенных углеводов. Правильно составленная диета не превышает 20 ХЕ в день. Диабетики могут научиться составлять диету в Школе диабета.