Правда ли, что еда из сверчков полезна

Еда из насекомых и другие альтернативные виды питания могут стать заменой привычным продуктам и помочь человечеству справиться с голодом, возникшим из-за стремительного роста России — ферма по выращиванию сверчков.

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Однако врачи до сих пор не пришли к единому мнению относительно того, как пища с добавлением насекомых влияет на здоровье людей.

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Свое мнение эксперты высказали в комментариях для «Ленты.ру».

Живая еда

Ферму по выращиванию пищевых сверчков Ставрополье. И она уже привлекла к себе внимание диабетиков. Производители экзотической продукции уверяют: сверчковая мука содержит минимум углеводов, провоцирующих скачки сахара в крови. Поэтому продукты из нее безопаснее для диабетиков, чем продукты из обычной муки.

В настоящее время мука из насекомых стоит дорого, не скрывают владельцы компании. Однако планируется, что со временем ее стоимость будет превышать стоимость обычной муки примерно на 20 процентов.

Сверчки действительно полезны для диабетиков

Диетолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Анна Коробкина в беседе с «Лентой.ру» сразу отметила, что речь идет о пользе не сверчков и жуков в жареном или сушеном виде, как многие себе представляют, а о промышленном продукте из сверчков — муке.

«Поскольку в сверчковой муке присутствует минимальное количество углеводов, этот продукт потенциально может быть полезен для диабетиков, которым приходится отказываться от употребления хлеба из белой пшеничной муки и людям, чья потребность в высокобелковых продуктах высокая: пожилым, тем, кто восстанавливается после операций и травм, онкопациентам», — отметила Коробкина.

В одном высушенном сверчке содержится 70 процентов белка. Этот продукт особо ценен для тех, чья потребность в белке очень высока, например, для спортсменов. Получается, что выращивать сверчков, состоящих в большей мере из белка, выгодно, — говорит Анна Коробкина

В то же время диетолог обратила внимание на то, что у врачей и ученых пока мало опыта и данных, чтобы делать однозначные выводы о том, как этот продукт влияет на организм человека.

«Рекомендовать этот продукт можно будет только тогда, когда мы убедимся в его абсолютной безопасности», — заключила диетолог.

Lenta.ru

Мука из насекомых может быть опасна

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов согласился с коллегой, отметив, что опыта использования муки из сверчков в России недостаточно. По его мнению, тем более нельзя считать, что она станет полноценной альтернативой злакам.

Говоря о том, какой вред может нанести еда из насекомых, врач предупредил, что пациенты с сахарным диабетом зачастую имеют и панкреатит. Для этого заболевания существуют свои ограничения. Они касаются не только состава продукта, но и способа его приготовления. Кроме того, состав любого биологического продукта непостоянен и может зависеть от того, какое сырье идет на получение конечного продукта, степень его очистки и помола, обеззараживания и консервации, заявил профессор.

Белок в таком количестве (60-70 граммов на 100 граммов продукта) требует от организма повышенной активности, которую может обеспечить не каждый здоровый среднестатистический человек, а тем более те, кто страдает расстройством пищеварения, — объяснил Владимир Неронов

Неронов также с уверенностью заявил, что мука из сверчков — аллергенный продукт, что в будущем скажется на его популярности.

«Будем следить за гурманами и любителями, какой ответ на прием столь экзотического продукта будет у них. Дальше можно будет формировать гастрономическую стратегию и рекомендовать в качестве лечебного питания. Пока же нет достаточного опыта, стандартов и рецептов, все, что касается использования сверчков в пище, — это лишь экзотический эксперимент», — подытожил профессор.

Дорогая экзотика

Тем не менее эксперты считают, что производство альтернативных продуктов будет расти. Многие страны уже проводили эксперименты с выпуском альтернативных видов питания. Так, в 2012 году во Франции в магазинах оказались личинки мучного жука в красивых упаковках. Их позиционировали как закуску.

В 2017 году в Финляндии выпускали хлеб с добавлением муки из сверчков. На производство одного батона уходило в среднем 70 насекомых. Сначала продукция пользовалась спросом, но затем интерес к ней сошел на нет из-за дороговизны и вкуса.

Однако количество производителей насекомых для еды все же растет. Так, компания из Сингапура Nutrition Technologies давно выпускает корма для животных из личинок черной солдатской мухи. В развитие бизнеса уже привлекли более 20 миллионов долларов. Немецкая компания Bugfoundation пошла еще дальше: она производит мясо для бургеров из червей буффало.