Тренер раскрыла, как убрать жир с боков и сузить талию

Кардио, бег и упражнения на все группы мышц помогут убрать жир с боков.

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Эффективными будут правильное питание и употребление до трех литров воды в день.

Для того, чтобы быстро избавиться от жира на боках и сделать талию тоньше, важно понять, почему лишние килограммы откладываются в области живота. По словам фитнес-тренера Анны Звездкиной, в первую очередь это происходит из-за неправильного питания.

Тренер уточнила, что жировые отложения делятся на три типа: подкожно-жировая клетчатка, глубокий жировой слой и висцеральный жир. Именно висцеральный жир делает талию бесформенной и может быть причиной абдоминального ожирения.

Чтобы избавиться от него, мало правильно питаться, отметила тренер. Необходимо также выполнять ряд упражнений. Эффективнее всего будут кардио, бег и упражнения на все группы мышц, пишет РИА Новости. Кроме того, необходимо выполнять разминку, включающую наклоны, вращения и ходьбу.