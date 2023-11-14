Кому нельзя пить кофе

Многие из нас любят с утра выпить чашку кофе. Но диетолог Симрун Чопра предупредил, что этот напиток будет полезен не всем.

Специалист в области питания Симрун Чопра перечислил группы людей, которым лучше избегать кофе. Это те, у кого медленный метаболизм, тревожные люди, а также беременные.

У людей с замедленным обменом веществ из-за употребления кофе может нарушиться цикл сна.

Кроме того, каждым человеком кофе усваивается по-разному. У людей с медленным метаболизмом кофеин перерабатывается неэффективно. Поэтому они в течение девяти часов после чашки кофе ощущают нервозность, повышенную бдительность или беспокойство.

Если вы страдаете тревогой или паническими атаками, то кофе может заставить вас чувствовать себя возбуждённым.

Наконец, избегайте кофе при беременности или кормлении грудью. При ограничении потребления кофе вы заметите, что у вас улучшилась память и скорость реакции.