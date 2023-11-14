Врач рассказал, как повысить мужскую фертильность

Британский врач Роб Галлоуэй рассказал, что поддержание нормальной массы тела, регулярные упражнения, сбалансированная диета и прием рыбьего жира повышают мужскую фертильность. Об этом сообщает Daily Mail.

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Врач объяснил, что поддержание здорового веса оказывает положительное влияние на качество спермы. Исследование, проведенное датскими учеными, показало, что у мужчин с ожирением, которые впоследствии сбросили вес в результате восьминедельной диеты, количество сперматозоидов в эякуляте увеличилось практически на 50 процентов.

Также Галлоуэй подчеркнул важность регулярных физических упражнений для улучшения способности мужчин к зачатию. Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Reproduction в 2015 году, сочетание кардио (упражнения для улучшения работы сердечно-сосудистой системы) и силовых (упражнения для развития мышечной силы) тренировок способно увеличить количество сперматозоидов в семенной жидкость на 21%. Тем не менее, езды на велосипеде следует избегать. Отмечается, что давление седла на яички связано с ухудшением качества спермы.

Доктор добавил, что мужчинам стоит употреблять больше продуктов, которые снижают интенсивность окислительного стресса в организме. Это процесс повреждения клетки в результате окисления при недостаточном функционировании антиоксидантной системы. К таким продуктам относятся орехи.