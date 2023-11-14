Врач развеял популярный миф о мужском бесплодии
Хирург, врач-невролог Роберт Галлоуэй развеял миф о возникновении мужского бесплодия из-за ношения мобильного телефона в кармане брюк. Его слова цитирует Daily Mail.
Галлоуэй рассказал, что популярное заблуждение появилось после публикации крупного исследования, в котором ученые заметили корреляцию между использованием телефонов и ухудшением качества спермы.
«Данные были устрашающими: команда из Швейцарии обнаружила, что у тех, кто пользовался телефоном более 20 раз в день, количества сперматозоидов было на 21 процент ниже, чем у тех, кто использовал его менее 10 раз в день», — отметил врач.
Хотя специалист не стал оспаривать достоверность данных, но заявил, что они не позволяют установить причинно-следственную связь.
Ошибки возникали и раньше. Например, у кофе много лет была плохая репутация из-за того, что у любителей напитка чаще находили рак. Понадобилось время, чтобы понять, что многие кофеманы были заядлыми курильщиками и именно табак, а не кофе провоцировал у них рост злокачественных опухолей Роберт Галлоуэй
В случае с мужским бесплодием произошла аналогичная логическая ошибка, уверен Галлоуэй. Настоящая же причина, по его мнению, может заключаться в том, что современные мужчины чаще имеют ожирение, ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют обработанными продуктами и спиртными напитками. Галлоуэй утверждает, что если изменить именно эти факторы, то репродуктивное здоровье мужчины улучшится, при этом отказываться от мобильных телефонов необязательно.