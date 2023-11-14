Почему завтрак – это обязательный прием пищи

Исследование, посвященное предупреждению и выяснению причин возникновения сахарного диабета II типа у людей, провели ученые из Барселонского института глобального здравоохранения. Согласно их наблюдениям, на развитие болезни влияют не только диета с не просчитанным балансом, но и позднее время первого приема пищи или полный отказ от завтрака. О том, какие еще проблемы для организма может нести такие пищевое поведение, рассказал в эфире Пятого канала врач высшей категории Сергей Длин.

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Специалист заявил, что утренний прием пищи – самый важный из всех, так как за ночь в желчном пузыре накапливается около 250 мл жидкости, необходимой для нейтрализации кислотности желудочного сока и усвоения питательных веществ в кишечнике. Врач подчеркнул, что из-за того, что в желудок пища не поступает, желудочный сок начинает оказывать вредное воздействие на стенки органа, растворяя слизистую, что грозит не только гастритом, но и более серьезными заболеваниями ЖКТ типа язвы желудка.

Кроме того, указал эксперт, завтрак заряжает организм энергией на целый день. Длин посоветовал завтракать в течение первого часа или полутора после пробуждения, в этом случае система пищеварения не даст сбоев. Если же отказаться от завтрака, начнутся проблемы с желудком и желчным пузырем из-за заброса неизрасходованного для переработки пищи содержимого желчного пузыря в желудок. Кислотность в органе повысится, отчего рано или поздно возникнут гастрит или язва.