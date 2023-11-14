Какие проблемы с зубами возникают из-за холодной погоды

Профессиональный стоматолог Халед Касем предупредил о вреде, который холодная погода может нанести зубам, и объяснил, как этого избежать.

© Чемпионат.com

Лёгкий дискомфорт во рту в холодное время является довольно распространённым явлением. Но зубная боль, которая не проходит, может быть признаком чего-то более серьёзного.

По словам стоматолога, изменение температуры может привести к растрескиванию эмали на зубах. Когда человек дышит холодным воздухом, его зубная эмаль начинает расширяться и сжиматься с разной скоростью, вызывая трещины или полости. При этом нервы раздражаются, из-за чего человек и ощущает внезапные приступы боли.