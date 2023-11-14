Какие проблемы с зубами возникают из-за холодной погоды
Профессиональный стоматолог Халед Касем предупредил о вреде, который холодная погода может нанести зубам, и объяснил, как этого избежать.
Лёгкий дискомфорт во рту в холодное время является довольно распространённым явлением. Но зубная боль, которая не проходит, может быть признаком чего-то более серьёзного.
По словам стоматолога, изменение температуры может привести к растрескиванию эмали на зубах. Когда человек дышит холодным воздухом, его зубная эмаль начинает расширяться и сжиматься с разной скоростью, вызывая трещины или полости. При этом нервы раздражаются, из-за чего человек и ощущает внезапные приступы боли.
К сожалению, с погодой вы ничего не можете поделать, но есть несколько шагов, чтобы уменьшить дискомфорт, например, переключиться на зубную пасту для снижения чувствительности или избегать слишком интенсивной чистки зубов. Также лучше придерживаться напитков комнатной температуры.