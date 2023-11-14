Врач Мясников дал советы, как поддерживать тело и организм в тонусе

Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что для укрепления здоровья вовсе не обязательно заниматься спортивными упражнениями в фитнес-клубах. По его словам, способы проявить физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни.

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По словам врача, необходимо больше находиться в движении, находить повседневную физическую нагрузку.

— У меня мама, например, всегда мыла пол руками. Даже в свои 90 лет. А мелкие вещи она стирала руками — гимнастика для рук, — пояснил Мясников в комментарии Общественной Службе Новостей.

Кроме того, стоит отказаться от использования лифтов, меньше пользоваться общественным транспортом, особенно если нужно пройти пару остановок.