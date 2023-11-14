Врач Мясников дал советы, как поддерживать тело и организм в тонусе
Заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников рассказал, что для укрепления здоровья вовсе не обязательно заниматься спортивными упражнениями в фитнес-клубах. По его словам, способы проявить физическую активность всегда можно найти в повседневной жизни.
По словам врача, необходимо больше находиться в движении, находить повседневную физическую нагрузку.
— У меня мама, например, всегда мыла пол руками. Даже в свои 90 лет. А мелкие вещи она стирала руками — гимнастика для рук, — пояснил Мясников в комментарии Общественной Службе Новостей.
Кроме того, стоит отказаться от использования лифтов, меньше пользоваться общественным транспортом, особенно если нужно пройти пару остановок.
Врач напомнил, что на протяжении всей истории большая часть человечества никогда не занималась гимнастикой и спортивными упражнениями специально. Они просто много ходили, носили грузы, поднимались по горам и лестницам, ездили верхом, косили урожай. Подобная ежедневная физическая активность давала им возможность поддерживать тело в тонусе.