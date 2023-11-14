Сомнолог рассказал, как научиться быстрее засыпать

Некоторые люди сталкиваются с трудностями в засыпании, в то время как для других это происходит легко и быстро. Врач-сомнолог Павел Кудинов поделился с порталом Pravda.Ru причинами проблем с засыпанием и способами их устранения.

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Специалист отметил, что для эффективного засыпания рекомендуется придерживаться регулярного распорядка дня, вставая и ложась в одно и то же время.

Cледует привыкнуть к ритуалу ежедневного пробуждения и сна в одно и то же время. Это полезно со всех точек зрения, включая профилактику бессонницы, пояснил сомнолог.

Также снижение температуры в комнате, принятие теплого душа, и медитативные практики могут способствовать улучшению качества сна.