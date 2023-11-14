Почему для здоровья важны кисломолочные продукты

Молоко и кисломолочные продукты — вкусная и здоровая пища. Вся молочка содержит животный белок, из которого строятся наши мышцы, и кальций, необходимый для поддержания здоровья костей и зубов.

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Для хорошей работы кишечника я рекомендую не забывать о кисломолочных продуктах, содержащих лакто- и бифидобактерии, — говорит диетолог Елена Соломатина.

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Речь идет прежде всего о йогуртах, кефире и ряженке — их встретить в продаже проще всего. Благодаря этим продуктам в нашем кишечнике поддерживается необходимая флора, присутствие которой не дает развиваться патогенам, сохраняет баланс и поддерживает качественную работу иммунной системы.

Для здоровья людей в преклонном возрасте одни из самых полезных молочных продуктов — творожный и рассольный сыры. В них содержится минимальное количество соли и жира, которые особенно вредны для пожилых людей. Так, жирность в этих сырах составляет около 15 процентов, тогда как в остальных видах сыров жира в среднем 45 процентов.

Кстати, покупая любые молочные продукты, всегда оценивайте их состав, указанный на этикетке. Совсем жирное молоко, например, покупать не стоит. Обычному человеку подойдет молоко от 2,5 до 3,5 процента жирности. Не стоит покупать также совсем обезжиренное молоко — как, кстати, и кефир. Дело в том, что из-за отсутствия молочного жира хуже усваивается кальций, содержащийся в этом продукте. В целом употреблять обезжиренные молочные продукты не стоит, поскольку резкое уменьшение жиров в нашем организме может привести к нарушению выработки стероидных половых гормонов. Без жира невозможно деление клеток, построение клеточных мембран, нормальное функционирование головного мозга.

Кроме того, если в продукте нет жиров, значит, в него, чтобы восполнить потерю вкуса, производители добавляют больше сахара, ароматизаторов и других не самых полезных для организма веществ. Так что пусть уж лучше будет естественный молочный жир. При этом, надо понимать, много жира тоже не нужно. Если вы покупаете, например, сметану, то пусть она будет скорее 10-процентой жирности, чем, скажем, 20-процентной.

Отдельная история — безопасность. Большинство молочных продуктов относятся к скоропортящимся, поэтому при покупке всегда обращайте внимание на срок годности и условия хранения. Если «холодные полки» в магазине совсем не холодные, то молочку с них лучше не брать.