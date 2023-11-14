Названы продукты-иммуномодуляторы для борьбы с простудой
Нутрициолог Дарья Киселева рассказала об особенностях питания при простудных заболеваниях. По ее словам, можно ускорить выздоровление при помощи рациона, для этого не нужны дорогие суперфуды.
Простуженный человек должен получать обильное теплое (не горячее) питье по половине стакана в час. Такое количество жидкости будет способствовать выведению токсинов, объем которых сильно увеличивается во время болезни.
При простуде не стоит есть тяжелые для пищеварительной системы продукты.
— Так что избегаем употребления мяса, грибов, жирной и жареной еды. Исключаем пустые быстрые сладкие углеводы: выпечка, фастфуд, конфеты, — пояснила Киселева в комментарии Pravda.ru.
Стоит включить в меню природные антибиотики: чеснок, ромашковый чай, тертый имбирь, бруснику. Полезны будут свежие и замороженные ягоды, так как они — источник антиоксидантов.
Нутрициолог также посоветовала добавить в рацион источники цинка — микроэлемента, имеющего мощную иммунномодулирующую функцию. Это семена тыквы, какао, яйца, морепродукты.
В свою очередь нутрициолог Майя Звягинцева посоветовала включить в рацион фрукты и овощи для укрепления иммунитета. Стоит есть капусту, брокколи, яблоки и груши, передает издание argumenti.ru.