Названы продукты-иммуномодуляторы для борьбы с простудой

Нутрициолог Дарья Киселева рассказала об особенностях питания при простудных заболеваниях. По ее словам, можно ускорить выздоровление при помощи рациона, для этого не нужны дорогие суперфуды.

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Простуженный человек должен получать обильное теплое (не горячее) питье по половине стакана в час. Такое количество жидкости будет способствовать выведению токсинов, объем которых сильно увеличивается во время болезни.

При простуде не стоит есть тяжелые для пищеварительной системы продукты.

— Так что избегаем употребления мяса, грибов, жирной и жареной еды. Исключаем пустые быстрые сладкие углеводы: выпечка, фастфуд, конфеты, — пояснила Киселева в комментарии Pravda.ru.

Стоит включить в меню природные антибиотики: чеснок, ромашковый чай, тертый имбирь, бруснику. Полезны будут свежие и замороженные ягоды, так как они — источник антиоксидантов.

Нутрициолог также посоветовала добавить в рацион источники цинка — микроэлемента, имеющего мощную иммунномодулирующую функцию. Это семена тыквы, какао, яйца, морепродукты.