Назван неочевидный способ реже болеть в сезон ОРВИ

Чтобы реже болеть простудными заболеваниями, необходимо бросить курить, заявил оториноларинголог, профессор Валерий Свистушкин. В комментарии для издания aif.ru он назвал некоторые неочевидные способы сохранить здоровье в сезон ОРВИ.

«Никотин влияет на сосуды всего организма, но в первую очередь страдают нос, горло, гортань. Из-за курения возникают разные заболевания — от воспаления до рака», — указал он на пагубные последствия вредной привычки.

Свистушкин также обратил внимание, что те, кто не придерживается здорового образа жизни, в среднем болеют в три раза чаще. Чтобы улучшить эту статистику, необходимо избегать стрессов, правильно питаться, высыпаться и регулярно заниматься посильным спортом, посоветовал врач.