Названы три вида упражнений, которые могут улучшить когнитивные функции

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале BMJ Open Sport & Practice Medicine, три вида упражнений могут улучшить когнитивные функции у пожилых людей. К такому выводу пришла международная группа учёных из Университета Восточной Финляндии, Эдинбургского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

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Речь идёт о гольфе, скандинавской или обычной ходьбе. Исследование показало, что любое из этих упражнений — игра в гольф на 18 лунок, шесть километров скандинавской ходьбы или шесть километров обычной ходьбы — положительно влияют на работу мозга.