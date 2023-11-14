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Диетолог Кондратенко озвучила главный принцип здорового питания

Диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко в интервью "Аргументам и фактам" назвала главный принцип здорового питания.

Диетолог озвучила главный принцип здорового питания
© Unsplash

По словам медика, ключевым фактором в данном вопросе является баланс белков, жиров, углеводов и витаминов. Углеводы должны составлять 50% от суточной калорийности пищи. При этом углеводы должны быть долгими – с умеренным или низким гликемическим индексом.

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Жиры, в свою очередь, должны составлять 30% от суточной калорийности рациона. Кроме того, важно не забывать про белок – мужчинам требуется 120 граммов белка в сутки, а женщинам 90-100 граммов.

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