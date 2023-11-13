Врач рассказал, почему кофе может вызывать усталость

Доктор Мехмет Оз обсудил вместе с доктором Кэрол Эш, как кофе может на самом деле истощать людей. Есть три основных способа.

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По словам доктора Эш, кофеин (который входит в состав кофе) связывается с аденозиновыми рецепторами в мозге. При этом аденозин является нейрохимическим веществом в мозге, которое вызывает усталость. Также это вещество отвечает за состояние глубокого сна, при котором тело восстанавливается.

Когда кофеин связывается с аденозином, человек становится более бдительным. Однако это не останавливает выработку либо накопление аденозина.

В момент, когда действие кофеина прекращается, накопленный аденозин влияет на организм и вызывает сбой. В результате человек вновь начинает ощущать усталость.

Людям в целом рекомендуется спать восемь-девять часов каждую ночь. Кроме того, доктор Эш посоветовала ограничить потребление кофеина. Лучше всего в день выпивать одну-две чашки кофе. В этом случае у вас не разовьется толерантность (привыкание) к кофеину и вам не придется пить больше кофе.

Наконец, кофеин способствует выбросу адреналина. Впоследствии это тоже приводит к сбою в работе организма.